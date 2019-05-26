Рекордное количество спортсменов: в Днепре прошел четвертый международный полумарафон

В Днепре с размахом прошел четвертый международный пол марафон. В этом году различные дистанции преодолевало рекордное количество спортсменов – около 5 тыс. Больше всего было бегунов из Германии и Великобритании. К Interpipe Dnipro Half Marathon спортсмены готовились в течение нескольких месяцев. Каждые выходные организовывали тренировочные забеги. Призовой фонд в этом году – 143 тыс. грн.

Четвертый Interpipe Dnipro Half Marathon собрал спортсменов из одиннадцати стран мира, в частности Великобритании и Германии. В этом году впервые в полумарафоне соревнуются мировые элитные спортсмены – кенийские легкоатлеты и украинские призеры киевского полумарафон. В общем, на разных дистанциях – почти 4,5 тыс. участников.

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В этом году дистанции, раскрашенные в корпоративные цвета днепровских команд. Вдохновляясь примером Interpipe, который является титульным спонсором полумарафон и развивает беговую команду, десятки компаний создали корпоративные беговые сообщества. И тщательно готовились к событию. В течение пяти недель все желающие могли бесплатно посещать тренировки Open Run Days в трех городах Днепропетровщины.

Прошло чуть больше часа, и финишируют абсолютные чемпионы. Это – кенийские спортсмены. За их плечами десятки марафонов и полумарафон. Говорят: в Украину ехали за победой.

Уникальность полумарафон в том, что он кроме спортивных бонусов, приносит городу еще и туристические.

Interpipe Dnipro Half Marathon предлагает различные дистанции: индивидуальные и командные забеги, эстафету и мини-марафон. На финише каждый участник получает медаль. В этом году ее основной мотив – национальный орнамент вышиванки.

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