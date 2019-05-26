Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Рекордное количество спортсменов: в Днепре прошел четвертый международный полумарафон

В Днепре с размахом прошел четвертый международный пол марафон. В этом году различные дистанции преодолевало рекордное количество спортсменов – около 5 тыс. Больше всего было бегунов из Германии и Великобритании. К Interpipe Dnipro Half Marathon спортсмены готовились в течение нескольких месяцев. Каждые выходные организовывали тренировочные забеги. Призовой фонд в этом году – 143 тыс. грн.

Четвертый Interpipe Dnipro Half Marathon собрал спортсменов из одиннадцати стран мира, в частности Великобритании и Германии. В этом году впервые в полумарафоне соревнуются мировые элитные спортсмены – кенийские легкоатлеты и украинские призеры киевского полумарафон. В общем, на разных дистанциях – почти 4,5 тыс. участников.

Смотрите: С халвой, картошкой и крыжовником – в Черкассах прошел фестиваль вареников

В этом году дистанции, раскрашенные в корпоративные цвета днепровских команд. Вдохновляясь примером Interpipe, который является титульным спонсором полумарафон и развивает беговую команду, десятки компаний создали корпоративные беговые сообщества. И тщательно готовились к событию. В течение пяти недель все желающие могли бесплатно посещать тренировки Open Run Days в трех городах Днепропетровщины.

Прошло чуть больше часа, и финишируют абсолютные чемпионы. Это – кенийские спортсмены. За их плечами десятки марафонов и полумарафон. Говорят: в Украину ехали за победой.

Уникальность полумарафон в том, что он кроме спортивных бонусов, приносит городу еще и туристические.

Interpipe Dnipro Half Marathon предлагает различные дистанции: индивидуальные и командные забеги, эстафету и мини-марафон. На финише каждый участник получает медаль. В этом году ее основной мотив – национальный орнамент вышиванки.

К слову, Kozak System и уникальный броневик – фестиваль Под покровом тризуба в Боярке.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

INTERPIPE Dnipro Half Marathon: как проходят открытые тренировки перед забегом
Украинские воины пробежали Марафон Морской пехоты в США
Японка сломала ногу во время марафона, но доползла до финиша на коленях
Австрийский спортсмен: По уровню организации марафона Киев не уступает другим столицам Европы
4 тыс спортсменов из 11 стран: как прошел INTERPIPE Dnipro Half Marathon
80-летние, люди с инвалидностью и участники АТО: масштабный марафон в Харькове
Центр Киева закроют для авто – список улиц и карта
Американка пробежала на каблуках 42 км – это новый мировой рекорд

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка