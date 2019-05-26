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С халвой, картошкой и крыжовником – в Черкассах прошел фестиваль вареников

С капустой, клубникой, картофелем, крыжовником и вишней. Шоколадные и жареные. В Черкассах состоялся фестиваль вареников. Одно из самых любимых украинских блюд дегустировали, соревновались, ели и лепили на скорость, разрисовывали и даже танцевали.

Главная аллея Соснового парка в Черкассах на день превратилась в большую ярмарку вареников. За ними здесь огромные очереди.

Вареники с картошкой или капустой – 20 грн, сладкие продают по 30. В порции – четыре штуки.

За лучшего кулинара голосуют посетители фестиваля. По вкусные вареники дают цветные полоски.

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Уже сытых гостей фестиваля ждут вареничные развлечения, фотозона и конкурсы. Вареники разрисовывали, с ними танцевали, дети – соревновались, фотографировались с вареником и куклами-казаками.

Кроме традиционных на фестивале представили двадцать видов вареников с оригинальными начинками.

Вареники долепливали и привозили в течение фестиваля и варили тут же в огромном котле, чтобы гости не ушли голодными, как и водится в украинском доме.

К слову, звездный Кураж базар: цель и кому помогают.

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