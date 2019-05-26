Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Рекордна кількість спортсменів: у Дніпрі пройшов четвертий міжнародний півмарафон

У Дніпрі з розмахом пройшов четвертий міжнародний пів марафон. Цього року різні дистанції долала рекордна кількість спортсменів – майже 5 тис. Найбільше було бігунів з Німеччини та Британії. До Interpipe Dnipro Half Marathon спортсмени готувалися впродовж кількох місяців. Щовихідні організовували тренувальні забіги. Призовий фонд цього року –  143 тис. грн.

Четвертий  Interpipe Dnipro Half Marathon зібрав спортсменів з одинадцятьох країн світу, зокрема Великобританії та Німеччини. Цього року вперше в напівмарафоні змагаються світові елітні спортсмени – кенійські легкоатлети та українські призери київського півмарафону. Загалом, на різних дистанціях – майже 4,5 тис. учасників.

Дивіться: З халвою, картоплею та аґрусом – у Черкасах пройшов фестиваль вареників

Цьогоріч дистанції, розфарбовані у корпоративні кольори дніпровських команд. Надихаючись прикладом Interpipe, який є титульним спонсором півмарафону та розвиває бігову команду, десятки компаній створили корпоративні бігові спільноти. І ретельно готувалися до події. Упродовж п’яти тижнів усі охочі могли безкоштовно відвідувати тренування Open Run Days у трьох містах Дніпропетровщини.

Минуло трохи більше години, і фінішують абсолютні чемпіони. Це – кенійські спортсмени. За їхніми плечима десятки марафонів і півмарафонів. Кажуть: в Україну їхали за перемогою.

Унікальність півмарафону в тому, що він окрім спортивних бонусів, приносить місту ще й туристичні.

Interpipe Dnipro Half Marathon пропонує  різноманітні дистанції : індивідуальні та командні забіги, естафету та міні-марафон. На фініші  кожен учасник отримує медаль. Цьогоріч її основний мотив – національний орнамент вишиванки.

До слова, Kozak System і унікальний броньовик – фестиваль Під покровом тризуба в Боярці.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

INTERPIPE Dnipro Half Marathon: як проходять відкриті тренування перед забігом
Українські воїни пробігли Марафон Морської піхоти у США
Японка зломала ногу під час марафону, але доповзла до фінішу на колінах
Австрійський спортсмен: За рівнем організації марафону Київ не поступається іншим столицям Європи
4 тис спортсменів з 11 країн: як пройшов INTERPIPE Dnipro Half Marathon
80-річні, люди з інвалідністю та учасники АТО: масштабний марафон у Харкові
Центр Києва закриють для авто – список вулиць і карта
Американка пробігла на підборах 42 км – це новий світовий рекорд

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка