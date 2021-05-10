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Религия войны. Почему россияне одевают детей в военную форму и устраивают парады

Россияне не только вспоминают подвиг свои дедов в соцсетях, но и массово одевают малышей в камуфляж. Поднять градус патриотизма решили парадом детских войск на 9 мая.

Так победу во Второй мировой россияне делают гражданской религией. Ведь другой идеи, которая могла бы объединить рассеянное общество, не существует.

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С 2005 года таким символом стала еще и георгиевская лента, которая к победе над нацизмом не имеет никакого отношения.

Ее носили в армии Власова, которая воевала на стороне Гитлера. Политологи считают такую ​​ленту российским ответом на символ Оранжевой революции. Украинские города к георгиевским лентам начали приучать с 2006 года.

Еще одна популярная акция — Бессмертный полк. В 2011 году ее начали журналисты в Томске. Но центральная российская власть оценила инициативу лишь в 2014 году — после начала войны на Донбассе

С тех пор ее активно распространяет миром. Как и крепких байкеров, которых с флагами победы уже не пускают за границу, зато с флагами непризнанных республик приветствуют по всей России.

При этом, Кремль идет гораздо дальше, чем это делала советская пропаганда, — говорят в институте национальной памяти. Ведь риторика становится все более агрессивной.

Сам термин “победобесие” принадлежит протоиерею РПЦ Георгию Митрофанову. Он предупредил, что такие опасные проявления ведут к милитаризации сознания.

В музее Второй мировой в Киеве есть целая коллекция пропагандистских средств. От распятого мальчика в телевизоре до газет, которые выдавали в Одессе.

Столкновения на 9 мая в Одессе

В День победы над нацизмом в Одессе произошли беспорядки — полицейские задержали несколько провокаторов.

63-летний мужчина пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, а еще один 17-летний парень — на Аллею Славы со свастикой.

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