Релігія війни. Чому росіяни одягають дітей у військову форму і влаштовують паради

Росіяни не лише згадують подвиг свої дідів у соцмережах, а й масово одягають малих у камуфляж. Підняти градус патріотизму вирішили парадом малюкових військ на 9 травня.

Так перемогу у Другій світовій росіяни роблять громадянською релігією. Адже іншої ідеї, яка могла би об’єднати розпорошене суспільство, не існує.

З 2005 року таким символом стала іще й георгіївська стрічка, що до перемоги над нацизмом не має жодного стосунку.

Її носили в армії Власова, яка воювала на боці Гітлера. Політологи вважають таку стрічку російською відповіддю на символ Помаранчевої революції. Українські міста до георгіївських стрічок почали привчати із 2006 року.

Ще одна популярна акція – Безсмертний полк. 2011 року її започаткували журналісти у Томську. Та центральна російська влада оцінила ініціативу лише 2014 року – після початку війни на Донбасі

Відтоді її активно ширить світом. Як і дебелих байкерів, яких із прапорами перемоги уже не пускають за кордон, натомість, зі стягами невизнаних республік вітають по всій Росії.

При цьому, Кремль іде набагато далі, ніж це робила радянська пропаганда, – кажуть в інституті Національної пам’яті. Адже риторика стає дедалі агресивнішою.

Сам термін “побєдобєсіє” належить протоієрею РПЦ Георгію Мітрофанову. Він попередив, що такі небезпечні прояви ведуть до мілітаризації свідомості.

У музеї Другої світової у Києві є ціла колекція пропагандистських засобів. Від розіпнутого хлопчика у телевізорі до газет, які видавали в Одесі.

Сутички на 9 травня у Одесі

У День перемоги над нацизмом в Одесі відбулися заворушення – поліцейські затримали декілька провокаторів.

63-річний чоловік прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, а ще один 17-річний хлопець – на Алею Слави зі свастикою.

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