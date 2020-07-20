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Рентабельний бізнес: як на Львівщині фермер вирощує чорні нектарини

На Львівщині фермер уже 13 років вирощує екзотичний, як для Заходу України фрукт – чорні та червоні нектарини, персики та ще зо тридцять їхніх різновидів. Йому вдалося зруйнувати стереотипи і довести, що вирощування персика на Львівщині може бути рентабельним бізнесом.

У саду вирощують 36 сортів персика. У середньому за сезон фермер з одного гектара отримує до 20 тонн фруктів. Урожай уже розпочали збирати.

Чоловік адвокат, але обожнює садівництво. А те, що любиш, завжди добре вдається, каже фермер. Тож із часом хобі переросло у бізнес. Сьогодні його сад плодово-ягідних розкинувся на 20 гектарах. Тут груші, яблука, сливи, вишні та абрикоси.  5 гектарів відведено під персик.

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Та цьогоріч через холодну весну та дощове літо врожай не надто рясний. А частину дерев взагалі доведеться викинути.

Відтак і ціни на вітчизняні персики будуть дещо вищими, аніж минулоріч. За кілограм ранніх плодів фермер править 40 грн. Це оптова ціна, коли ж фрукт потрапляє на ринок – вартість може зрости удвічі.

Збір персиків триває з липня та аж до середини вересня. Сонячний фрукт прямісінько із саду доставляють у супермаркети Львова та санаторії області.

А інший фермер на Одещині використовує залишки від овочів для створення гранульованого палива. Воно удвічі дешевше, ніж дерев’яні пелети та екологічно чисте.

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