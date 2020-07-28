Річкові перевезення не такі й прибуткові: проблеми бізнесу на воді в Миколаєві
У Миколаєві найдовша серед міст країни берегова лінія – 137 км. Але донедавна річкою до портів курсували тільки великотоннажні судна. Нині місцеві підприємці організовують прогулянки водою і навіть запустили рейсовий трамвайчик.
Однак розвиток річкових перевезень виявився не таким вже і прибутковим, та зіткнувся з бюрократією.
Жителі села Нова Богданівка для швартування трамвайчика власноруч поновили причал, що руйнувався 20 років. Укріпили бетонні опори, встановили огородження і лавки.
Але пасажирські перевезення водою нерентабельні і потребують дотації. Міська влада має допомогти розвитку водних перевезень, вважають підприємці.
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Документ затвердили торік міською владою під тиском підприємців, яхтсменів, власників катерів і човнів. Та практичних, конкретних кроків немає досі.
Заправні станції на воді ніби й дозволені, але їхнє будівництво так сильно зарегульоване паперами, що охочих до цього немає. Тож, катери заправляють із каністр прямо на річці. І таких прикладів, як бюрократія заважає розвитку бізнесу на воді, у миколаївських підприємців чимало.
Калейдоскоп вражень за помірну ціну приготувала туристам Миколаївщина.
Там можна завітати до української Швейцарії у Первомайському районі, подолати на рафті бурхливі пороги Південного Бугу у селі Мигія, освіжитись у Радоновому озері, відвідати військовий музей із найпотужнішою атомною зброєю та спуститись у 45-метрову шахту командного пункту міжконтинентальних балістичних ракет.