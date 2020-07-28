Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Річкові перевезення не такі й прибуткові: проблеми бізнесу на воді в Миколаєві

У Миколаєві найдовша серед міст країни берегова лінія – 137 км. Але донедавна річкою до портів курсували тільки великотоннажні судна. Нині місцеві підприємці організовують прогулянки водою і навіть запустили рейсовий трамвайчик.

Однак розвиток річкових перевезень виявився не таким вже і прибутковим, та зіткнувся з бюрократією.

Жителі села Нова Богданівка для швартування трамвайчика власноруч поновили причал, що руйнувався 20 років. Укріпили бетонні опори, встановили огородження і лавки.

Але пасажирські перевезення водою нерентабельні і потребують дотації. Міська влада має допомогти розвитку водних перевезень, вважають підприємці.

Дивіться: На Миколаївщині пенсіонер зробив електромобіль з дивана та піаніно

Документ затвердили торік міською владою під тиском підприємців, яхтсменів, власників катерів і човнів. Та практичних, конкретних кроків немає досі.

Заправні станції на воді ніби й дозволені, але їхнє будівництво так сильно зарегульоване паперами, що охочих до цього немає. Тож, катери заправляють із каністр прямо на річці. І таких прикладів, як бюрократія заважає розвитку бізнесу на воді, у миколаївських підприємців чимало.

Калейдоскоп вражень за помірну ціну приготувала туристам Миколаївщина.

Там можна завітати до української Швейцарії у Первомайському районі, подолати на рафті бурхливі пороги Південного Бугу у селі Мигія, освіжитись у Радоновому озері, відвідати військовий музей із найпотужнішою атомною зброєю та спуститись у 45-метрову шахту командного пункту міжконтинентальних балістичних ракет.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Миколаївщині пенсіонер зробив електромобіль з дивана та піаніно
На Миколаївщині пенсіонер зробив електромобіль з дивана та піаніно
Рентабельний бізнес: як на Львівщині фермер вирощує чорні нектарини
Рентабельний бізнес: як на Львівщині фермер вирощує чорні нектарини
У Вінниці учасники бойових дій на Донбасі відкрили вже чотири успішні бізнес-проекти
У Вінниці учасники бойових дій на Донбасі відкрили вже чотири успішні бізнес-проекти
Як почати власну справу – три бізнес-ідеї
Як почати власну справу – три бізнес-ідеї
Ювелірний ринок обвалився, але у 2021 чекаємо відновлення обсягів
Ювелірний ринок обвалився, але у 2021 чекаємо відновлення обсягів
Ігоря Кушніра визнали одним із кращих топ-менеджерів України
Ігоря Кушніра визнали одним із кращих топ-менеджерів України
Природній антибіотик і антисептик: користь чорниці та поради лікарів
Природній антибіотик і антисептик: користь чорниці та поради лікарів
Який треба стартовий капітал та як запустити проект за 2 тижні
Який треба стартовий капітал та як запустити проект за 2 тижні

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка