Российская агрессия и газовая блокада: главные тезисы Свободы слова на ICTV

Главными темами для обсуждения в эфире программы Свобода слова на ICTV 1 ноября стали возможное обострение российской агрессии на востоке Украины, информационная война и газовый шантаж, который устроила Москва для стран Европы.

Так, в Министерстве обороны Украины опровергли информацию американских СМИ об увеличении количества российских войск на границе с нашей страной. Соответствующий комментарий дала заместитель министра Анна Маляр.

Однако определенное обострение на фронте все же есть. В частности, миссия ОБСЕ в период с 29 по 31 октября насчитала более полутора тысяч нарушений со стороны оккупационных войск. Кроме того, боевики блокируют работу миссии, препятствуя ее передвижению через блокпосты. В Министерстве обороны же уверены: уже в ближайшее время все действия вооруженных сил РФ будут усилены информационным и политическим давлением Кремля.

А бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что полномасштабного наступления российских войск пока не будет. В то же время, по его словам, в этой ситуации многое зависит от действий партнеров России, в частности Китая.

— Если Китай пойдет сейчас, в ближайшей перспективе, на Тайвань, чтобы получить контроль, то Путину открывается шанс попытаться получить контроль над частью, как они называют, “Новороссии”, — отметил Климкин.

В эфире Свободы слова также звучали предположения, что Кремль намеренно обостряет ситуацию в зоне ООС для политического и информационного давления. Все ответы украинских войск Россия, скорее всего, использует в качестве аргумента на международной арене. Например, привлечение беспилотника Байрактар (Bayraktar). Этот факт уже вызвал шквал негатива в России и беспокойство во Франции и Германии.

В ходе дискуссии народный депутат от Европейской Солидарности, генерал-лейтенант Михаил Забродский выразил уверенность: Вооруженным силам Украины наоборот нужно продолжать демонстрировать мощь и возможности армии. Особенно в воздухе. Ведь именно авиация, по мнению военных, может стать главным оружием Кремля в случае полномасштабного наступления.

– Возвращаясь к применению Байрактара: ни в коем случае никто никого ни к чему не спровоцирует. Они (Россия, – Ред.) не будут усложнять себе жизнь поиском этого формального повода. А с нашей стороны – это четкая демонстрация того, что в конце концов в районе ООС появилось мощное средство поражения, которое может быть применено, в том числе крайне эффективно, — подчеркнул Забродский.

Гости программы обсудили еще один фронт российской агрессии – газовую блокаду. Бывшая заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль уверена: если бы в Евросоюзе вовремя отреагировали санкциями на Северный поток-2, то Кремль не получил бы такого влиятельного рычага. Сейчас же российский газовый монополист Газпром получает десятки миллиардов прибыли, а Европа сидит без газа.

– Сейчас Газпром не поставляет даже зарезервированные объемы газа в Европу. Если зарезервированы и проплачены 109 млн в день, то сейчас они поставляют только 57 млн по украинскому маршруту. Сегодня они перестали поставлять в Европу через Ямал (газопровод Ямал, – Ред.), то есть через Польшу, – рассказала Зеркаль.

Основной же причиной такого бездействия, по ее мнению, являются ротации европейских лидеров. В Германии – еще не избрали нового. А во Франции – тоже ожидают выборов. Так что брать ситуацию под контроль просто некому.

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