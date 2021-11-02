Російська агресія і газова блокада: головні тези Свободи слова на ICTV

Головними темами для обговорення в ефірі програми Свобода слова на ICTV 1 листопада стали можливе загострення російської агресії на сході України, інформаційна війна та газовий шантаж, який влаштувала Москва для країн Європи.

Так, у Міністерстві оборони України спростували інформацію американських ЗМІ щодо збільшення кількості російських військ на кордоні з нашою країною. Відповідний коментар дала заступниця міністра Ганна Маляр.

Проте певне загострення на фронті все ж є. Зокрема, місія ОБСЄ у період з 29 по 31 жовтня нарахувала понад півтори тисячі порушень з боку окупаційних військ. Крім того, бойовики блокують роботу місії, перешкоджаючи її пересуванню через блокпости. У Міністерстві оборони ж певні: вже найближчим часом усі дії збройних сил РФ будуть підсилені інформаційним та політичним тиском Кремля.

А колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив переконання, що повномасштабного наступу російських військ поки не буде. Водночас, за його словами, в цій ситуації чимало залежить від дій партнерів Росії, зокрема Китаю.

– Якщо Китай піде зараз, у найближчій перспективі, на Тайвань, щоб отримати контроль, то для Путіна відкривається шанс намагатися отримати контроль над частиною, як вони називають, “Новоросії”, – зазначив Клімкін.

В ефірі Свободи слова також лунали припущення, що Кремль навмисно загострює ситуацію в зоні ООС для політичного та інформаційного тиску. Усі ж відповіді українських військ Росія, швидше за все, використає як аргумент на міжнародній арені. Як-от залучення безпілотника Байрактар (Bayraktar). Цей факт уже викликав шквал негативу в Росії та занепокоєння у Франції та Німеччині.

Під час дискусії народний депутат від Європейської Солідарності, генерал-лейтенант Михайло Забродський висловив упевненість: Збройним силам України навпаки потрібно продовжувати демонструвати міць та можливості армії. Особливо у повітрі. Адже саме авіація, на думку військових, може стати головною зброєю Кремля у випадку повномасштабного наступу.

– Повертаючись до застосування Байрактару: в жодному разі ніхто нікого ні до чого не спровокує. Вони (Росія, – Ред.) не ускладнюватимуть собі життя пошуком оцього формального приводу. А з нашого боку – це чітка демонстрація того, що врешті-решт в районі ООС з’явився потужний засіб ураження, який може бути застосований, у тому числі вкрай ефективно, – наголосив Забродський.

Гості програми обговорили ще один фронт російської агресії – газову блокаду. Колишня заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль упевнена: якби в Євросоюзі вчасно відреагували санкціями на Північний потік-2, то Кремль не отримав би такого впливового важелю. Наразі ж російський газовий монополіст Газпром отримує десятки мільярдів прибутку, а Європа сидить без газу.

– Зараз Газпром не постачає навіть зарезервованих обсягів газу в Європу. Якщо зарезервовані і проплачені 109 млн на день, то зараз вони постачають тільки 57 млн українським маршрутом. Сьогодні вони перестали постачати в Європу через Ямал (газопровід Ямал, – Ред.), тобто через Польщу, – розповіла Зеркаль.

Основною ж причиною такої бездіяльності, на її думку, є ротації європейських лідерів. У Німеччині – ще не обрали нового. А у Франції – теж очікують на вибори. Тож брати ситуацію під контроль просто нікому.

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