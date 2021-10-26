Россия планирует привлекать студентов к войне на Донбассе – разведка

На востоке Украины напряжение не спадает. За минувшие сутки ранения получили двое военнослужащих. Один из них взорвался на взрывном устройстве, у второго – огнестрельное ранение. Сейчас они в больнице.

С утра враг уже по меньшей мере трижды атаковал позиции наших армейцев. Оккупанты били из тяжелой артиллерии, гранатометов и пулеметов. Под атакой оказались позиции защитников Гранитного и Новозвановки. Параллельно российские наемники продолжали запускать на линии столкновения беспилотники.

– Тактика одна и та же – больше провоцируют и хотят, чтобы был ответ, но мы на провокации не ведемся, ведем себя спокойно, – говорит военнослужащий ВСУ Александр.

Между тем, наша разведка сообщает о том, что на неподконтрольных территориях начали разворачивать полевые лагеря для проведения так называемых зимних военно-полевых сборов.

По информации, Кремль планирует принудительно привлечь лиц, которые ранее не призывались, в том числе студентов. За уклонение от призыва оккупанты угрожают лишением свободы до шести лет.

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