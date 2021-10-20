Утром 20 октября оккупанты ранили украинского военного на Донбассе. Инцидент произошел вблизи села Березово Марьинского района Донецкой области.

Боевики совершили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия. Раненому военному оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Сейчас состояние его здоровья — удовлетворительное.

По состоянию на 7.00 20 октября в районе проведения операции объединенных сил (ООС) зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В течение предыдущих суток, 19 октября, враг восемь раз открывал огонь в сторону позиций ВСУ, в том числе четыре раза — с оружия, запрещенного минскими договоренностями.

Вблизи Авдеевки вооруженные формирования использовали автоматические станковые гранатометы. Вблизи Зайцевого враг стрелял из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

У сел Лопаскино Луганской области и Гранитное Донецкой области позиции ВСУ атаковали из минометов калибра 120 мм. Около Катериновки на Луганщине, — из гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Водяного российские наемники стреляли из минометов калибра 82 мм, а у населенного пункта Верхнеторецкое перешли на автоматические и станковые противотанковые гранатометы.

Украинские защитники отвечали на обстрелы оккупантов, применяя разрешенное минскими договоренностями оружие.

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