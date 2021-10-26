Росія планує залучати студентів до війни на Донбасі – розвідка
На сході України напруга не спадає. За минулу добу поранення дістали двоє військовослужбовців. Один з них підірвався на вибуховому пристрої, у другого – вогнепальне поранення. Наразі вони у лікарні.
Від ранку ворог уже щонайменше тричі атакував позиції наших армійців. Окупанти били з важкої артилерії, гранатометів та кулеметів. Під атакою опинилися позиції оборонців Гранітного і Новозванівки. Паралельно російські найманці продовжували запускати на лінії зіткнення безпілотники.
– Тактика одна і та сама – більше провокують і хочуть, щоб була відповідь, але ми на провокації не ведемося, поводимо себе спокійно, – каже військовослужбовець ЗСУ Олександр.
Тим часом наша розвідка повідомляє про те, що на непідконтрольних територіях почали розгортати польові табори для проведення так званих зимових військово-польових зборів.
За інформацією, Кремль планує примусово залучити осіб, які раніше не призивалися, зокрема студентів. За ухилення від „призову“ окупанти погрожують позбавленням волі до шести років.
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