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Людмила Богданова |

Росія планує залучати студентів до війни на Донбасі – розвідка

На сході України напруга не спадає. За минулу добу поранення дістали двоє військовослужбовців. Один з них підірвався на вибуховому пристрої, у другого – вогнепальне поранення. Наразі вони у лікарні.

Від ранку ворог уже щонайменше тричі атакував позиції наших армійців. Окупанти били з важкої артилерії,  гранатометів та кулеметів. Під атакою опинилися позиції оборонців Гранітного і Новозванівки. Паралельно російські найманці продовжували запускати на лінії зіткнення безпілотники.

– Тактика одна і та сама – більше провокують і хочуть, щоб була відповідь, але ми на провокації не ведемося, поводимо себе спокійно, – каже військовослужбовець ЗСУ Олександр.

Тим часом наша розвідка повідомляє про те, що на непідконтрольних територіях почали розгортати польові табори для проведення так званих зимових військово-польових зборів.

За інформацією, Кремль планує примусово залучити осіб, які раніше не призивалися, зокрема студентів. За ухилення від „призову“ окупанти погрожують позбавленням волі до шести років.

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