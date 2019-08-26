Розумна футболка та робо-шорти: як виглядає одяг майбутнього

Це не звичайна пробіжка. У такий спосіб тестують новітні робо-шорти, які зменшують навантаження під час занять спортом. Їх розробили інженери Гарвардського університету. Костюм також допоможе людям похилого віку, у яких є проблеми з опорно-руховим апаратом.

Робо-шорти, за допомогою спеціальних датчиків, визначають ходу і положення ніг. Спеціальний мотор натягує трос перед тим як нога стає на землю, і таким чином полегшує рух. Розробники підрахували, що костюм знижує енерговитрати на ходьбу майже на 10%. Інноваційний одяг із Сінгапура. Там винайшли розумну футболку, яка посилює радіо-сигнал і економить заряд батареї телефону, навушників, чи годинника.

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Розробка дозволяє хвилям Bluetooth і Wi-Fi проходити між гаджетами по одягу як по дроту, а не розповсюджуватися назовні у різних напрямках. Це допомагає встановлювати більш безпечні з’єднання і заощаджувати енергію. Розробники запевняють, винахід також стане у нагоді спортсменам та медикам.

Винахідники стартапу вже отримали патент на виготовлення спеціальної тканини. Її можна буде прати та навіть прасувати. А отже, такі технологічні футболки можуть з’явитися у продажу вже незабаром.

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