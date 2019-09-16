Рятують активісти з Литви. В Харкові і Черкасах закінчився безкоштовний інсулін

В Україні – дефіцит інсуліну. Сотні хворих на діабет у багатьох містах уже не можуть отримати препарат. Лікарі не виписують рецепти, а медики усе пояснюють тим, що гроші, які держава виділила на відшкодування закупівлі медикаменту, закінчилися у серпні. Тож Департамент охорони здоров’я дав припис – рецепти на ліки не видавати.

У Черкасах понад 2 тис. хворих діабетом. На забезпечення їх інсуліном на початку року місто отримало від держави 10 млн грн. субвенції, але цього вистачило тільки до серпня.

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Інсулін в аптеках є, але розрахуватися за нього місту нема чим, пацієнти в розпачі.

Схожа ситуація у кількох містах Черкащини та Харківщині. Наприкінці серпня харків’яни вимагали у міської ради забезпечити їх препаратом. Держава профінансувала програму наполовину, а решту, впевнені городяни, має дати місто, що має бюджет у понад 16 млрд. грн. і витрачає десятки мільйонів на фонтани. Але мер заявив, що інсулін – державна програма, і відправив активістів просити гроші до МОЗу.

Однак у новопризначеному Міністерстві охорони здоров’я поки небагатослівні.

Поки у МОЗі шукають вихід, на місцях викручуються, як можуть. У Харкові частину грошей на інсулін перекинули з бюджету грудня і днями обіцяють поновити видачу препарату. Але це рятує не надовго, адже тільки по місту на програму бракує 14 млн грн., області треба втричі більше. Тож поки діабетики шукають ліки самотужки – тривалий час українців рятують активісти з Литви.

Безкоштовного інсуліну не видають також у Кропивницькому, Івано-Франківську та інших містах. Проблема повторюється ледь не щороку і поки держава зволікає з її вирішенням, без рятівного препарату діабетики важко хворіють і навіть помирають.

Нагадаємо, у Києві група лікарів видавала за додаткову плату безкоштовні медичні препарати для онкохворих людей.

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