Как отличить поддельные лекарства от настоящих – 3 правила

Количество фальсифицированных лекарств в Украине намного больше, чем отчитывается Держликслужба. Чаще всего подделают разрекламированные и дорогие импортные медпрепараты, антибиотики, противовирусные, препараты для лечения желудочно-кишечных и сердечных недугов, а также болезней печени и поджелудочной железы.

Как отличить фиктивные лекарства: обращать внимание на упаковку и маркировку. Если это жидкость, смотреть нет ли осадка – украинцам пока приходится самим учиться распознавать подделки.

Действующее лекарственное вещество заменяют мелом с глиной или содой с мылом. Это в лучшем случае. Случается, что в таблетках настоящий яд. Уберечься от подделки почти невозможно, так как контролировать качество медпрепаратов никому.

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Мошенники научились подделывать много лекарств. Даже самый дорогой препарат вместо действенных веществ – может содержать муку, крахмал или мел. Сколько в аптеках подделок – точно не известно никому.

Киев. Фальсификата подделывали на миллионы гривен. Правоохранители задерживают преступную группу, которая длительное время подделывали лекарства для онкобольных.

Подделки стали настолько искусными, что обнаружить их удается только в лаборатории. Обезболивающие, жаропонижающие и антибиотики – чаще всего посягают на дорогие и востребованные лекарства. Фальсификатом может оказаться каждый восьмой купленный медпрепарат, признают специалисты.

К слову, сердечно-сосудистая система: риски и правила лечения заболеваний сердца.

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