Рыба под открытым небом, колбасы без дат: на Волынской продбазе процветает антисанитария

Волынская оптово-продовольственная база, сюда едут со всей Украины, и сплошная антисанитария никого не пугает. Здесь продают вяленую, сушеную и копченую рыбу – это рай для ботулизма, потому чтовесь товар под открытым небом. То, что на дворе +30 продавщиц не волнует.

О зафиксированных нарушениях сообщали Госпродпотребслужбу. Именно она должна контролировать условия хранения и качество товаров.

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Во время проверок журналистами, мясная продукция закрывает свои торговые точки, так как часть колбас без дат. Так привозят товар с завода.

Как оказалось, на базе торгуют не только неизвестно каким мясом, молочкой и рыбой. Здесь есть и магазин контрабанды, вся продукция без соответствующей сертификации.

Несмотря на сопротивление со стороны торговцев инспекторы Госпродпотребслужбы обещают ходить на базу почти каждый день, пока не проверят всех торговцев. Но полная антисанитария на продовольственной базе вряд ли исчезнет, ​​потому что так здесь торгуют годами и всех все устраивает.

Напомним, рынок продаж б/у автомобилей в Украине бьет новые рекорды.

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