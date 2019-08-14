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Риба просто неба, ковбаси без дат: на Волинській продбазі процвітає антисанітарія

Волинська оптово-продовольча база, сюди їдуть з усієї України і суцільна антисанітарія нікого не лякає. Тут продають в’ялену, сушену та копчену рибу – це рай для ботулізму, бо весь товар просто неба. Те, що на дворі +30 продавчинь не хвилює.

Про зафіксовані порушення повідомляли Держпродспоживслужбу. Саме вона має контролювати умови зберігання і якість товарів.

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Під час перевірок журналістами, м’ясна продукція зачиняє свої торгові точки, бо частина ковбас без дат. Так привозять товар з заводу.

Як виявилося на базі торгують не лише невідомо яким м’ясом, молочкою та рибою. Тут є і магазин контрабанди, вся продукція без відповідної сертифікації.

Попри спротив з боку торговців інспектори Держпродспоживслужби обіцяють ходити на базу ледь не щодня, допоки не перевірять усіх торговців. Та повна антисанітарія на продовольчій базі навряд чи зникне, бо так тут торгують роками і всіх усе влаштовує.

Нагадаємо, ринок продажів вживаних автомобілів в Україні б’є нові рекорди.

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