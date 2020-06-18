Рюкзак с экраном и экологическая зубная щетка: украинки представят стартапы на мировом форуме

18 июня стартует мировой онлайн-форум WiSE24. На мероприятии 50 женщин-предпринимательниц из 10 регионов мира представят свои стартапы. Среди этих успешных женщин — шестеро украинок.

Дария Кичук, заботясь о планете, разработала уникальную одноразовую и при этом экологическую щетку — из бумаги, сахарного тростника и крахмала. Больше всего заказов от сети корейских гостиниц и офисов Netflix.

Маргарита Римек вместе с товарищем попали в яблочко с необычным рюкзаком — он гнется, не боится дождя и на рюкзаке отображается картинка.

Марго рада, что стартап успешен. Ей всего 26, а ее разработку используют по всему миру. Основные средства собрали на Kickstarter и с помощью инвестиций так называемых бизнес-ангелов, и впоследствии наладили производство.

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Любовь Артеменко вместе с коллегами первой привезла в Украину электромобиль Tesla. С тех пор прошло 6 лет, сегодня в Украине десятки тысяч электромобилей. И чтобы развивать инфраструктуру, Любовь с коллегами запустили проект Go To-U — специальную платформу, которая подсказывает, где ближайшая из 60 тыс. зарядок не только в Украине, но и в Европе, Азии и Америке.

Команда объединяет владельцев электромобилей и экологически ответственные и прогрессивные бизнесы, что установили на своих локациях зарядные станции.

Эти и другие проекты украинских женщин попали в финал глобального события WiSE24. Питчи представят 50 стартапов из 10 регионов мира. Событие продлится сутки и соберет самых талантливых женщин.

Украина на первом месте среди стран Восточной Европы по количеству стартапов. Но большинство из них нацеливают свои продукты на зарубежный рынок.

Онлайн-дневники в смартфонах или устройства, во время движения заряжающие гаджеты. Украинские школьники все чаще разрабатывают интересные изобретения и стартапы. И это без профильного специализированного образования. Сейчас отечественные стартаперы не просто покоряют украинских инвесторов, но и становятся конкурентоспособными на мировом рынке. Для государства это не только престиж, но и гарантия экономической стабильности.

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