Що дивляться в YouTube українці та чому в трендах домінує російська мова

YouTube – це величезний відеохостинг, який має мільярди користувачів і звісно величезний вплив на людину.

Одна з найпопулярніших тем YouTube – інтерв’ю. На пострадянському просторі беззаперечний авторитет – це Юрій Дудь. Кількість його переглядів зашкалює – у Дудя унікальний дар ставити незручні, цікаві й несподівані запитання.

Читайте YouTube заблокував трансляцію телеканалу 112 Україна

Ще одна зірка YouTube – білоруський блогер Влад А4. У нього майже 30 млн підписників. Хлопець знімає челенджі – складні, видовищні завдання, з якими слід впоратися швидше і краще за конкурента.

Відео з мільйонними переглядами часто має сумнівну інтелектуальну цінність, але психологи заспокоюють, що це тимчасове явище в запиті на такий контент.

Поки в українському YouTube домінує російськомовний контент, багато людей записують відео російською заради розширення аудиторії. Та якісний україномовний YouTube є, кілька доволі великих каналів звучать державною мовою.

Сатиричні новини з перцем від Телебачення Торонто, замішані на абсурді української політики, соціальної сфери та шоубізнесу. Канал імені Тараса Шевченка з братами Капрановими, які яскраво та креативно розповідають про історію України.

Канал Geek Journal – унікальна критика українських фільмів і телепрограм, дуже смішно і дотепно. І перлина українського YouTube – Ukraїner. Це канал про подорожі, активний туризм, антропологію та етнографію. Проект відкриває очі на естетику і красу України.

Пропаганда та сепаратизм в інтернеті

СБУ викрила агітаторів, які у мережі закликали до повалення конституційного ладу України та зміни державних кордонів. Вони чинили свої незаконні дії у Дніпропетровській, Черкаській та Сумській областях.

У Дніпрі слідчі вивчають причетність керівника двох громадських об’єднань до розміщення у соцмережах матеріалів із закликами до створення “спеціальних територіальних громад народовладдя”.