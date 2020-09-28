Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Надзвичайні події

Що насправді сталося з літаком Ан-26 під Чугуєвом: усі версії катастрофи

Траса поблизу Чугуєва – місце катастрофи військового літака, де загинуло 26 людей. Нині слідство розглядає чотири версії авіакатастрофи: відмова агрегатів або двигуна, недбалість під час підготовки літака до польоту, недбалість екіпажу або командування польотом.

Експертна комісія доповіла – АН-26 було 43 роки. У серпні державне підприємство Антонов подовжило ресурс літака, попри те, що капітальний ремонт востаннє проводили у 1990 році.

Відомо, що перед трагедією пілоти повідомили про відмову лівого двигуна. А на запит про посадку диспетчери аеродрому відповіли лише за хвилину, бо в цей момент на аеродромі приземлявся інший літак. Весь цей час АН-26 кружляв у повітрі.

Читайте: Катастрофа під Чугуєвом: експертизи ДНК пройдуть у прискореному режимі

Отримавши команду на зниження, пілот перевірив шасі та закрилки, доповів про готовність сідати і більше на зв’язок не вийшов.

Водночас за словами міністра оборони Андрія Тарана, попередній аналіз свідчить про те, що літак зачепився крилом за землю.

Не виключено, що льотчик переплутав шосейні вогні з ліхтарями аеродрому, або розумів, що не долетить, і вирішив сідати на дорозі, але зачепив крилом землю.

Тим часом на місце трагедії постійно прибувають люди, усюди квіти і лампадки.

Що сталося на борту – інформацію розкриють чорні скриньки, їх уже почали вивчати, на це знадобиться 3-5 днів.

Теги: , ,

По темі

Катастрофа під Чугуєвом: експертизи ДНК пройдуть у прискореному режимі
Катастрофа під Чугуєвом: експертизи ДНК пройдуть у прискореному режимі
Боялася, що мого сина немає: інтерв’ю з мамою курсанта, що вижив у катастрофі Ан-26
Боялася, що мого сина немає: інтерв’ю з мамою курсанта, що вижив у катастрофі Ан-26
Записи розмов пілотів літака Ан-26 потрібно оприлюднити – Геращенко
Записи розмов пілотів літака Ан-26 потрібно оприлюднити – Геращенко
Катастрофа АН-26: врятованого курсанта хочуть нагородити
Катастрофа АН-26: врятованого курсанта хочуть нагородити
Катастрофа Ан-26: у Харкові 29 вересня попрощаються із загиблим курсантом
Катастрофа Ан-26: у Харкові 29 вересня попрощаються із загиблим курсантом
Рада заслухає голову урядової комісії з розслідування авіакатастрофи Ан-26
Рада заслухає голову урядової комісії з розслідування авіакатастрофи Ан-26
Зеленський вимагає прискорити виплату компенсацій сім’ям загиблих у катастрофі Ан-26
Зеленський вимагає прискорити виплату компенсацій сім’ям загиблих у катастрофі Ан-26
Авіакатастрофа АН-26 – чорні скриньки розшифрують протягом 3-5 днів
Авіакатастрофа АН-26 – чорні скриньки розшифрують протягом 3-5 днів

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх