Що насправді сталося з літаком Ан-26 під Чугуєвом: усі версії катастрофи

Траса поблизу Чугуєва – місце катастрофи військового літака, де загинуло 26 людей. Нині слідство розглядає чотири версії авіакатастрофи: відмова агрегатів або двигуна, недбалість під час підготовки літака до польоту, недбалість екіпажу або командування польотом.

Експертна комісія доповіла – АН-26 було 43 роки. У серпні державне підприємство Антонов подовжило ресурс літака, попри те, що капітальний ремонт востаннє проводили у 1990 році.

Відомо, що перед трагедією пілоти повідомили про відмову лівого двигуна. А на запит про посадку диспетчери аеродрому відповіли лише за хвилину, бо в цей момент на аеродромі приземлявся інший літак. Весь цей час АН-26 кружляв у повітрі.

Читайте: Катастрофа під Чугуєвом: експертизи ДНК пройдуть у прискореному режимі

Отримавши команду на зниження, пілот перевірив шасі та закрилки, доповів про готовність сідати і більше на зв’язок не вийшов.

Водночас за словами міністра оборони Андрія Тарана, попередній аналіз свідчить про те, що літак зачепився крилом за землю.

Не виключено, що льотчик переплутав шосейні вогні з ліхтарями аеродрому, або розумів, що не долетить, і вирішив сідати на дорозі, але зачепив крилом землю.

Тим часом на місце трагедії постійно прибувають люди, усюди квіти і лампадки.

Що сталося на борту – інформацію розкриють чорні скриньки, їх уже почали вивчати, на це знадобиться 3-5 днів.