Что Путин выпросил у Эрдогана: результаты встречи в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Сочи с главой РФ Владимиром Путиным. За закрытой дверью они провели четыре часа.

На встрече российский вождь уговорил Реджепа Эрдогана частично платить за газ в рублях. Также Москва просит Анкару помочь обойти западные санкции и разрешить покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, терминалах и резервуарах. Все, чтобы скрыть происхождение топлива, после вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС.

Кроме того, Кремль хочет, чтобы турецкие банки открыли счета для российских финансовых структур. Взамен Путин готов поддержать военную операцию Турции против курдов на севере Сирии. Потому Эрдоган назвал проведенные встречи плодотворными.

– Я верю, что наши переговоры по Сирии будут способствовать установлению стабильности в регионе, – отметил он.

Россия рассматривает Турцию как возможного посредника в переговорах с Украиной. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

На встрече в Сочи говорили о зерновом соглашении. Поэтому в Украине с осторожностью следят за перевозкой зерна. Ведь Россия нарушила собственное соглашение менее чем через сутки после его подписания, обстреляв ракетами Одесский порт.

– Страна-агрессор использует различные манипулятивные методы для импорта зерна с оккупированных территорий на рынки Турции, Ливана, Египта, Сирии и других государств, – подчеркивает посол Украины в Турции Василий Боднарь.

Украина ожидает, что Анкара запретит России нелегально завозить украденное украинское зерно. Офис генпрокурора направил пять обращений к турецкой стороне и получил согласие на коммуникацию.

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