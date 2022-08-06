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Що Путін випросив у Ердогана: результати зустрічі у Сочі

Вероніка Бойко Журналістка Факти ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся у Сочі з главою РФ Володимиром Путіним. За зачиненими дверима вони провели чотири години.

На зустрічі російський керманич умовив Реджепа Ердогана частково платити за газ у рублях. Також Москва просить Анкару допомогти оминути західні санкції та дозволити купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, терміналах та резервуарах. Все, щоб приховати походження палива, після того, як набуде чинності нафтове ембарго ЄС.

Окрім того, Кремль хоче, щоб турецькі банки відкрили рахунки для російських фінансових структур. Взамін Путін готовий підтримати військову операцію Туреччини проти курдів на півночі Сирії. Тому Ердоган назвав проведені зустрічі плідними.

– Я вірю, що наші переговори щодо Сирії сприятимуть встановленню стабільності в регіоні, – зауважив він.

Також Росія розглядає Туреччину як можливого посередника у переговорах з Україною. Про що повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на власні джерела.

На зустрічі у Сочі говорили про зернову угоду. Тому в Україні з обережністю стежать за перевезенням збіжжя. Адже Росія порушила власну угоду менш ніж за добу після її підписання, обстрілявши ракетами Одеський порт.

– Країна-агресор використовує різні маніпулятивні методи для імпорту зерна з окупованих територій на ринки Туреччини, Лівану, Єгипту, Сирії та інших держав, – підкреслює посол України в Туреччині Василь Боднар.

Україна очікує, що Анкара заборонить Росії нелегально завозити викрадене українське збіжжя. Офіс генпрокурора направив вже п’ять звернень до турецької сторони та отримав згоду на комунікацію.

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