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Шквальний вітер та зірвані дахи: Україну накрила негода

Христина Венгеляускайте Світлана Ковбиця

Україну накрила негода. Через сильні пориви вітру без світла залишилися близько 350 населених пунктів у 10 регіонах.

Найбільше постраждали Київська, Житомирська, Тернопільська, Чернігівська, Львівська, Хмельницька області.

На Закарпатті хурделить відучора – особливо в гірських районах. На дорогах – ожеледиця. За добу співробітники дорожніх служб висипали понад 300 тонн протиожеледної суміші та майже 600 тонн солі.

Снігопад продовжився і сьогодні. Рятувальники заборонили туристам залишати межі гірських курортів.

Шквальний вітер знеструмив із десяток сіл на Прикарпатті. Через негоду рятувальники не змогли одразу евакуювати польського туриста. В сніговий полон він потрапив за 200 метрів від вершини гори Піп Іван. Рятувальники його відшукали ще вчора, але через негоду доправити вниз одразу ж не змогли. Ночувати довелося на базі надзвичайників.

У горах – хуртовина та мороз до -10 градусів.

Шквальний вітер зі швидкістю до 30 метрів на секунду зірвав покрівлю клубу в селі Загайпіль (Івано-Франківська область).

– За один раз зірвало. Такий гуркіт був – багато людей чули, – розповіла завідувачка будинку культури Олександра Семчук.

У приміщенні пошкодженої будівлі – нова техніка та ремонт. Шкоди зазнала й бібліотека. Частково зірвало покрівлю на школі в сусідньому селі цієї ж громади.

Пориви вітру пошкодили дахи і на Буковині. А в місті Самбір на Львівщині дерево впало на перехожу. 59-річну жінку з множинними переломами ребер госпіталізували.

Ожеледиця скувала і дороги Рівненщини. Шляхи посипають спеціальною сумішшю. Водіїв закликають бути максимально обережними.

Засніжило також у центрі України та на сході. Хоча не так сильно.

Зокрема, в Дніпрі люди тішаться снігу. Навіть попри те, що рух на дорогах ускладнений. З ночі комунальники висипали на дороги міста півтори тисячі тонн протиожеледної суміші. Насамперед обробляють підйоми, спуски та мости, адже вже цієї ночі очікується снігопад.

Штормове попередження сьогодні оголошено по всій Україні. Синоптики прогнозували сильний вітер, сніг та коливання температури від -7 морозу уночі до +2 тепла удень.

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