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Похожи на грипп или кишечную инфекцию: симптомы Covid-19 у детей

По состоянию на утро 11 декабря в Украине среди больных коронавирусом есть 638 детей.

Симптомы коронавируса у детей часто похожи на грипп или кишечную инфекцию.

— Может быть кишечный синдром, когда сначала без других симптомов начинается дисфункция кишечника как классическое проявление или как первый симптом кишечной инфекции, — рассказал директор областной детской инфекционной клинической больницы Дмитрий Кухар.

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Во Львовском Охмадете лечится 15 детей с Covid-19. Один пациент — в реанимации. Неделю 14-летнего парня лечили, как при обычной ОРВИ. Сейчас он с пневмонией на ИВЛ.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, в Украине зафиксировали более 870 тыс. случаев коронавируса.

Также в Украине установился суточный рекорд летальности вследствие коронавируса: умерло 285 пациентов. Общее количество летальных случаев вследствие Covid-осложнений возросла до 14 755.

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