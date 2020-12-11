Схожі на грип або кишкову інфекцію: симптоми Covid-19 у дітей

Станом на ранок 11 грудня в Україні серед хворих на коронавірус є 638 дітей.

Симптоми коронавірусу у дітей часто схожі на грип чи кишкову інфекцію.

– Може бути кишковий синдром, коли спочатку без інших симптомів починається дисфункція кишечника як класичний прояв або як перший симптом кишкової інфекції, – розповів директор обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні Дмитро Кухар.

Читайте: Наслідки Covid-19: як серце та мозок страждають після хвороби

У Львівському Охмадиті лікується 15 дітей з Covid-19. Один пацієнт – у реанімації. Тиждень 14-річного хлопця лікували, як при звичайній ГРІ. Нині він з пневмонією на ШВЛ.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п’ятниці, 11 грудня, в Україні зафіксували понад 870 тис. випадків коронавірусу.

Також в Україні встановився добовий рекорд летальності внаслідок коронавірусу: померло 285 пацієнтів. Загальна кількість летальних випадків внаслідок Covid-ускладнень зросла до 14 755.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.