Семь лет войны: как и где живут переселенцы из Крыма и Донбасса

Прошло семь лет с того времени, как жители Донецкой, Луганской областей и Крыма были вынуждены покинуть свои дома, которые до сих пор находятся под оккупацией врага.

Почти полтора миллиона украинцев начинали жизнь с нуля в разных уголках Украины.

Так, в Харькове в модульном городке уже более шести лет живут около двух сотен переселенцев из временно оккупированного Донбасса.

Срок эксплуатации жилья, построенного на средства немецких благотворителей, истек еще три года назад. Домики рассыпаются на глазах, однако этим людям просто некуда ехать.

Ирина Белинская летом 2014 года убегала из Луганщины с пятью детьми и четырнадцатью внуками. На родине семья оставила пять квартир.

– Когда ночью началась стрельба, мы сразу собрались и решили утром уехать. Арендовали сначала однокомнатную на всех: дети спали на диванах, мы – на полу, – вспоминает женщина.

В модульный городок переехали зимой 2015 года. На большую семью выделили четыре двухкомнатных домика.

Старшие сыновья нашли работу в Харькове. Зарабатывают примерно 10 тыс. грн в месяц, получают помощь и на детей.

Однако, по словам женщины, собрать на собственное жилье – нереально, а надежды на то, что государство обеспечит жильем, с каждым днем ​​все меньше.

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А медсестре Мариупольской больницы скорой помощи Светлане Рижкевич посчастливилось получить жилье.

Она переехала из поселка Павлополь в 2015 году, когда там велись страшные обстрелы. Два года скиталась по съемных квартирах с двумя маленькими детьми, мужем и мамой.

В 2018 году в Мариуполе сдавали под заселение дом, отремонтированный по программе 50/50 из местного и государственного бюджетов, и предложили квартиру семье Светланы.

Они не платят за аренду и получают денежную помощь от государства для оплаты коммунальных. На нее могут рассчитывать все внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий Украины.

В Черкассы из Докучаевска Донецкой области в мая 2015 года приехала Наталья Король вместе с мужем и двумя маленькими дочками.

Супруги – преподаватели химии и биологии. Сначала нашли работу по специальности, но впоследствии расширили научную деятельность.

– Начинали мы на коленках. Сначала на пляже бесплатно знакомили детей с химией. Потом я захотела чего-то большего, и мы переименовались в Студию экспериментов.

После студии открыли детский сад. Сейчас на занятия к успешной переселенке – очереди. Дети охотно и с легкостью осваивают премудрости химии, биологии или экологии.

Жилье для переселенцев

В феврале президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку проекта строительства жилья для переселенцев.

Проект будет реализовываться в рамках программы Большое строительство совместно с НАК Нафтогаз, поскольку предполагается, что жилье будет с солнечными панелями и батареями.

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