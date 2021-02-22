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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Для переселенців побудують житло з сонячними панелями – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку проекту будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб з сонячними панелями спільно з НАК Нафтогаз.

Житло Нерухомість

Про це він повідомив під час прес-конференції на форумі Україна 30. Інфраструктура.

За його словами, цей проект реалізовуватиметься у рамках програми Велике будівництво.

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 – Це частина програми Велике будівництво, готуються матеріали. Окремо до цієї частини підключений Нафтогаз, так як ми будемо будувати, пропонувати формат повністю з сонячними панелями, батареями. Там складна історія, але вона буде в цьому році запропонована, – зазначив Зеленський.

Зеленський про іпотеку

У рамках форуму Україна 30. Інфраструктура президент України Володимир Зеленський повідомив, що у 2021 році в Україні має запрацювати програма іпотечних кредитів під 7%. Влада країни планує поступово спрощувати її, щоб українці активно до неї долучалися.

Водночас, за його словами, справжнього іпотечного буму в країні варто очікувати, коли іпотека буде під 5%, Україна до цього прямує.

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