Сім років війни: як та де живуть переселенці з Криму та Донбасу

Минуло сім років, як жителі Донеччини, Луганщини та Криму були вимушені покинути свої домівки, які й досі під окупацією ворога.

Майже півтора мільйона українців починали життя з нуля в різних куточках України.

Так, у Харкові в модульному містечку вже понад шість років мешкають зо дві сотні переселенців з тимчасово окупованого Донбасу.

Термін експлуатації житла, побудованого на кошти німецьких благодійників, сплив ще три роки тому. Будиночки розсипаються на очах, однак цим людям просто нікуди їхати.

Ірина Белинська влітку 2014 року тікала з Луганщини із п’ятьма дітьми та чотирнадцятьма онуками. На батьківщині родина залишила п’ять квартир.

– Коли вночі почалася стрілянина, ми відразу зібралися й вирішили вранці виїхати. Орендували спершу однокімнатну на всіх: діти спали на диванах, ми – на підлозі, – пригадує жінка.

До модульного містечка переїхали взимку 2015 року. На велику родину виділили чотири двокімнатні будиночки.

Старші сини знайшли роботу в Харкові. Заробляють приблизно 10 тис. грн на місяць, отримують допомогу й на дітей.

Однак, за словами жінки, зібрати на власне помешкання – нереально, а надії на те, що держава забезпечить житлом, щодня дедалі менше.

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А медсестрі Маріупольської лікарні швидкої допомоги Світлані Рижкевич пощастило отримати житло.

Вона переїхала із селища Павлопіль 2015 року, коли там велися страшні обстріли. Два роки поневірялася по винайманих квартирах із двома маленькими дітьми, чоловіком та мамою.

Та в 2018 році в Маріуполі здавали під заселення будинок, відремонтований за програмою 50/50 з місцевого та державного бюджетів, й запропонували квартиру родині Світлани.

Вони не сплачують за оренду й отримують грошову допомогу від держави для сплати комунальних. На неї можуть розраховувати всі внутрішньо переміщені особи з окупованих територій України за законом.

До Черкас із Докучаєвська на Донеччині в травні 2015 року приїхала Наталія Король разом із чоловіком і двома маленькими донечками.

Подружжя – викладачі хімії й біології. Спочатку знайшли роботу за фахом, але згодом розширили наукову діяльність.

– Починали ми на колінках. Спершу на пляжі безкоштовно знайомили дітей із хімією. Потім я захотіла чогось більшого, і ми перейменувалися на Студію експериментів.

Після студії відкрили дитячий садок. Нині на заняття до успішної переселенки – черги. Діти залюбки і з легкістю опановують премудрості хімії, біології чи екології.

Житло для переселенців

У лютому президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку проекту будівництва житла для переселенців.

Проект реалізовуватимуть у межах програми Велике будівництво спільно з НАК Нафтогаз, оскільки передбачається, що житло матиме сонячні панелі та батареї.

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