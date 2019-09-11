Сбрасывают гранаты с беспилотников: как враг атакует позиции сил ООС

За минувшие сутки на востоке четверо наших военных ранены, еще в двух – боевые травмы. Враг 19 раз нарушал режим тишины. Противник использует запрещенное Минскими соглашениями оружие. Враг продолжает методично и упорно вести огонь по самому Широкино, окончательно стирая с лица земли то, что и без того разрушено.

Между тем российские бандформирования совершенствуют методы ведения войны. Действуют подло и коварно. Вражеские дроны стали для бойцов настоящим ужасом. С их помощью противник проводит не только воздушную разведку. Ударные беспилотники сбрасывают боеприпасы. Как правило – гранаты ВОГ. Это очень коварное оружие. Тысячи поражающих элементов и 7 метров сплошного поражения.

Читайте: Днем одиночные выстрелы, ночью ДРГ и тяжелое вооружение – ситуация в зоне ООС

Квадрокоптер бесшумно сбрасывает гранаты и зафиксировать факт обстрела наблюдатели ОБСЕ просто не смогут физически. Интересно, что свое же ноу-хау российско-оккупационные войска превращали в смертельную ловушку для самих себя. Управление беспилотниками требует особых навыков, но однажды, по информации наших бойцов, террористы случайно сбросили гранаты на собственные же позиции.

О том, как соблюдают Минские договоренности террористы, украинские бойцы могут рассказывать долго. Запрещенные мины прилетают каждый день. Морпехи уверены, что только адекватный ответ может утихомирить боевиков. И любые вооруженные провокации должны подавляться жестко и быстро.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работает на передовой самое секретное подразделение ООС.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.