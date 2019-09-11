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Факти / Відео / Україна

Скидають гранати з безпілотників: як ворог атакує позиції сил ООС

За минулу добу на сході четверо наших військових поранені, ще у двох – бойові травми. Ворог 19 разів порушував режим тиші. Противник використовує заборонену Мінськими угодами зброю. Ворог продовжує методично і завзято вести вогонь по самому Широкиному, остаточно стираючи з лиця землі те, що і без того зруйновано.

Тим часом російські бандформування вдосконалюють методи ведення війни. Діють підло і підступно. Ворожі дрони стали для бійців справжнім жахом. З їх допомогою противник проводить не тільки повітряну розвідку. Ударні безпілотники скидають боєприпаси. Як правило – гранати ВОГ. Це дуже підступна зброя. Тисячі вражаючих елементів і 7 метрів суцільного ураження.

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Квадрокоптер безшумно скидає гранати і зафіксувати факт обстрілу спостерігачі ОБСЄ просто не зможуть фізично. Цікаво, що своє ж ноу-хау російсько-окупаційні війська перетворювали в смертельну пастку для самих себе. Управління безпілотниками вимагає особливих навичок, але одного разу, за інформацією наших бійців, терористи випадково скинули гранати на власні ж позиції.

Про те, як дотримуються Мінських домовленостей терористи, українські бійці можуть розповідати довго. Заборонені міни прилітають кожен день. Морпіхи впевнені, що тільки адекватна відповідь може втихомирити бойовиків. І будь-які збройні провокації мають придушуватися жорстко і швидко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює на передовій найсекретніший підрозділ ООС.

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