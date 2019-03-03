Смарт-аптека у Саудівській Аравії: робот читає рецепт і знаходить ліки за 10 секунд

Смарт-аптеки – не забаганка, а частина державної програми Саудівської Аравії. Влада вирішила приділяти увагу розвитку технологій. Адже країна залежна від продажу нафти. І це негативно впливає на економіку.

Що таке швидкісне обслуговування тепер знають відвідувачі аптеки арабського міста Джидда. Працівникам допомагають роботи і процес відлагодили до найменшої дрібниці.

Влада почала більше вкладати грошей у розвиток технологій, адже прагне зменшити нафтозалежність країни.

Маленький робот не лише розважає відвідувачів аптеки. Сканує виписаний лікарем рецепт і відправляє у базу. Працівник на касі вже не витрачає час на пошуки. Натиснувши номер замовлення – чекає, поки роботизована система знайде коробочку з препаратами і передасть на потрібну стійку.

Читайте: Безкоштовне лікування та гуртки: об’єднання громад на Черкащині

Роботизована система контролю перевіряє умови і терміни придатності ліків. Стежить і за кількістю товару. Тож крадіжки чи використання препаратів не за призначенням – мінімізовано. В невеличких автоматах самообслуговування можна швидко купити ліки без рецепта. Виробники задоволені – кажуть, технології неабияк полегшують життя.

До слова, як на Львівщині оновлюють парк пожежних авто.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.