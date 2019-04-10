Снаряд прилетел во двор: боевики на Донбассе обстреляли село Травневое

На востоке страны обстрелы не прекращаются. Ранение получил один наш военный.

Зафиксировано 13 провокаций. С минометов боевики обстреляли Павлополь, Пески, Широкино, Катериновку, Новоалександровку и Золотое. Также пророссийские наемники вели огонь по Гнутовому, Авдеевке, Верхнеторецкому.

В Травневом пуля большого калибра прилетела во двор мирной жительницы и вызвала пожар. Во двор женщины уже прилетал снаряд. В 2014 разрушил сарай. Сегодня же Светлана доила корову. В прифронтовом селе, где нет работы, скот помогает выжить. Женщина боится сажать огород, потому со стороны Горловки по домам гражданских все время летят пули и снаряды. Сегодня Светлану спасло то, что была в сарае. Но повезет ли ей во время следующего обстрела?

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Тишина на фронте всегда очень условная и очень настораживает. Тем более, что к врагу близко. Расстояние такое, что любое оружие может нанести серьезный урон. Апрель, когда поля покрываются травой, а почки на деревьях набухают листьями – начало горячей поры на фронте. В зеленке – на армейском сленге так называются кустарники и лесополосы – легко спрятаться. Для диверсантов – идеальные условия.

Противник пытается дестабилизировать ситуацию на передовой в период выборов. Чтобы испытать украинских воинов на прочность, чтобы показать, что война продолжается, что Россия не жалеет денег и оружия для оккупантов и не остановится в своем желании держать Украину в кулаке. Однако наши бойцы надежно удерживают оборону.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работают украинские спецназовцы.

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