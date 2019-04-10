Снаряд прилетів у двір: бойовики на Донбасі обстріляли село Травневе

На сході країни обстріли не припиняються. Поранення отримав один наш військовий.

Зафіксовано 13 провокацій. З мінометів бойовики обстріляли Павлопіль, Піски, Широкине, Катеринівку, Новоолександрівку та Золоте. Також проросійські найманці вели вогонь по Гнутовому, Авдіївці, Верхньоторецькому.

У Травневому куля великого калібру прилетіла на подвір’я мирної жительки і спричинила пожежу. На обійстя жінки вже прилітав снаряд. У 2014 зруйнував сарай. Сьогодні ж пані Світлана доїла корову. У прифронтовому селі, де немає роботи, худоба допомагає вижити. Жінка боїться садити город, бо з боку Горлівки по хатах цивільних весь час летять кулі і снаряди. Сьогодні пані Світлану врятувало те, що була в сараї. Але чи пощастить їй під час наступного обстрілу?

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Тиша на фронті завжди дуже умовна і дуже насторожує. Тим більше, що до ворога близько. Відстань така, що будь-яка зброя може завдати серйозних уражень. Квітень, коли поля вкриваються травою, а бруньки на деревах вибухають листям, – початок гарячої пори на фронті. У зеленці – на армійському сленгу так називаються чагарники і лісосмуги – легко сховатися. Для диверсантів – ідеальні умови.

Противник намагається дестабілізувати ситуацію на передовій у період виборів. Аби випробувати українських вояків на міцність, аби показати, що війна триває, що Росія не шкодує грошей та зброї для окупантів і не зупиниться у своєму бажанні тримати Україну у кулаку. Однак наші бійці надійно утримують оборону.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працюють українські спецпризначенці.

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