Сотні мігрантів та білоруські військові з гранатометами: що відбувається на польському кордоні

Ситуація на польсько-білоруському кордоні щодня загострюється. Прикордонна служба Польщі заявила, що за минулу добу було зафіксовано майже 500 спроб нелегального перетину державного кордону з території Білорусі.

Там зараз перебувають близько 5 000 мігрантів, які намагаються потрапити до країн Євросоюзу.

Журналістам дозволили фіксувати події за кілька кілометрів від місця напруження на кордоні, де польські військові не дають прорватися мігрантам. Ближче підходити не можна. Ситуацію неподалік від кордону контролюють поліцейські, які пропускають лише поодинокі автомобілі.

Як поінформували в Міністерстві оборони Польщі, Білорусь стягує до кордону озброєних людей у військовій формі. Польське відомство, зокрема, опублікувало відео, на якому можна помітити білоруських військових на кордоні зі снайперськими гвинтівками та ручними гранатометами.

Вночі мігранти знову намагалися силою перейти кордон: йдеться про групу біженців приблизно зі 150 осіб. Як поінформував заступник міністра внутрішніх справ Польщі Бартош Гродецький, загалом було зафіксовано 453 спроби нелегального перетину кордону. Мігрантів стримують польські військовослужбовці.

На околицях Шудзялова було скоєно напад на солдата – його вдарили гілкою в груди. Він зробив два попереджувальні постріли в повітря, після чого агресивні нападники відійшли.

Варто зазначити, що на польсько-білоруському кордоні вже загинули кілька мігрантів.

Тим часом Євросоюз готується найближчим часом запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі через ситуацію з мігрантами. У Брюсселі розглядають міграційну кризу як гібридну атаку та спробу тиску режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на ЄС.

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