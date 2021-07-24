Сотрудничать по стандартам НАТО: как прошли военные учения Казацкая булава-2021

Вблизи Николаева завершаются международные военные учения Казацкая булава — 2021. Участие в них приняли 2 тыс. военнослужащих из пяти стран — Украины, США, Великобритании, Канады и Швеции.

Две недели армейцы учились слаженно сотрудничать по стандартам НАТО, а также обменивались другим опытом. В частности, готовить борщ иностранных гостей учил известный украинский повар Евгений Клопотенко.

Главная задача военных пяти стран — научиться работать вместе. Основное внимание уделено согласованности действий подразделений многонациональной бригады при ведении оборонительного боя.

Приоритет — взаимно совместимость систем связи, что важно, когда противник наступает.

Учения силовиков МВД

Главной задачей учений силовиков МВД возле города Ровно — было научиться действовать совместно и согласованно в различных чрезвычайных ситуациях.

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