Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина
Маргарита Верещагіна |

Сотрудничать по стандартам НАТО: как прошли военные учения Казацкая булава-2021

Вблизи Николаева завершаются международные военные учения Казацкая булава — 2021. Участие в них приняли 2 тыс. военнослужащих из пяти стран — Украины, США, Великобритании, Канады и Швеции.

Две недели армейцы учились слаженно сотрудничать по стандартам НАТО, а также обменивались другим опытом. В частности, готовить борщ иностранных гостей учил известный украинский повар Евгений Клопотенко.

Главная задача военных пяти стран — научиться работать вместе. Основное внимание уделено согласованности действий подразделений многонациональной бригады при ведении оборонительного боя.

Приоритет — взаимно совместимость систем связи, что важно, когда противник наступает.

Читайте
Более 2 тыс. военных из пяти стран: в Украине стартовали международные учения Cossack Mace

Учения силовиков МВД

Главной задачей учений силовиков МВД возле города Ровно — было научиться действовать совместно и согласованно в различных чрезвычайных ситуациях.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

США направили на военные учения в Грузию несколько сотен бойцов и вертолеты
США направили на военные учения в Грузию несколько сотен бойцов и вертолеты
Во время учений на полигоне Широкий Лан снаряд взорвался во дворе дома
Во время учений на полигоне Широкий Лан снаряд взорвался во дворе дома
Под Крымом ЗРК Бук отбивали авиаудары условного противника
Под Крымом ЗРК Бук отбивали авиаудары условного противника
Более 200 боевых машин: в Украине стартовали многонациональные военные учения Три меча 2021
Более 200 боевых машин: в Украине стартовали многонациональные военные учения Три меча 2021
Потушить пожар на АЗС и укротить пламя: учения силовиков МВД в Ровенской области
Потушить пожар на АЗС и укротить пламя: учения силовиков МВД в Ровенской области
По стандартам НАТО. Как канадские военные тренируют наших солдат
По стандартам НАТО. Как канадские военные тренируют наших солдат
Более 2 тыс. военных из пяти стран: в Украине стартовали международные учения Cossack Mace
Более 2 тыс. военных из пяти стран: в Украине стартовали международные учения Cossack Mace
В Черном море завершились учения Sea Breeze-2021 — все боевые корабли вернулись в одесский порт
В Черном море завершились учения Sea Breeze-2021 — все боевые корабли вернулись в одесский порт
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка