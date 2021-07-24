Співпрацювати за стандартами НАТО: як пройшли військові навчання Козацька булава–2021

Поблизу Миколаєва завершуються міжнародні військові навчання Козацька булава – 2021. Участь у них взяли 2 тис. вояків з п’яти країн – України, США, Великобританії, Канади та Швеції.

Два тижні армійці вчилися злагоджено співпрацювати за стандартами НАТО, а також обмінювалися іншим досвідом. Зокрема, готувати борщ закордонних гостей учив відомий українських кухар Євген Клопотенко.

Головне завдання військових п’яти країн – навчитися працювати разом. Основну увагу приділили узгодженості дій підрозділів багатонаціональної бригади під час ведення оборонного бою.

Пріоритет – взаємо сумісність систем зв’язку, що важливо, коли противник наступає.

Навчання силовиків МВС

Головним завданням навчань силовиків МВС поблизу Рівного – було навчитися діяти спільно та злагоджено у різних надзвичайних ситуаціях.

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