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Факты / Спорт

Беленюк и Верняев пригласили Зеленского на встречу со спортсменами

Чемпионы Европейских игр 2019 Олег Верняев и Жан Беленюк пригласили президента Украины Владимира Зеленского на встречу со спортсменами.

Верняев и Беленюк

Борец греко-римской борьбе Жан Беленюк и гимнаст Олег Верняев, которые стали чемпионами Европейских игр 2019, пригласили президента Украины Владимира Зеленского на встречу с украинскими спортсменами.

Читайте: Украина на Европейских играх 2019 – 51 медаль и третье место

Свое видеообращение спортсмены разместили в соцсетях.

— Встреча президента с представителями спортивной элиты страны – очень позитивный сигнал о коммуникации между спортом высших достижений и высшим руководством государства! Это очень важно для нас всех! – говорится в подписи к видео.

Официального ответа от президента спортсмены пока не получили.

Ранее Жан Беленюк получил удостоверение кандидата в народные депутаты.

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