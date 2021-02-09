Стартовая цена 220 млн грн: Ирпенскую колонию продадут с молотка

Первая тюрьма, которую планируют продать в Украине, — Ирпенский исправительный центр. Здесь более 8 га земли и тысячи квадратных метров различных помещений.

В Ирпенском исправительном центре есть все необходимое для крупных инвестиционных проектов: водоснабжение и водоотведение, а еще две электрические подстанции мощностью почти 1 200 кВт. Поэтому будущие владельцы участка в центре Коцюбинского могут здесь строить жилье или торговые центры. Главное требование к инвесторам, чтобы у них был прозрачный капитал, и они не были из страны-агрессора России.

Объявить начало прозрачного аукциона планируют в середине февраля. 220 млн грн — это только стартовая цена, а каждый следующий шаг — 1% или 220 млн грн. В Фонде госимущества уверяют — никаких дополнительных условий для инвесторов не будет.

— После объявления аукциона у всех потенциальных инвесторов и во всех заинтересованных будет один месяц на ознакомление непосредственно с самим объектом, на ознакомление со всей документацией на сайте Фонда государственного имущества. И уже во второй половине марта будет проведено непосредственно сам аукцион, — заявил заместитель председателя Фонда госимущества Украины Тарас Елейко.

В этой тюрьме уже второй год нет осужденных, все здания законсервированы, а на их содержание из казны ежегодно уходит несколько миллионов гривен. В Минюсте надеются не только снять такую ​​ношу из госбюджета, но и заработать на улучшение других заведений.

Сейчас в Украине более 30 подобных законсервированных тюрем, в которых уже давно нет заключенных, и их тоже будут готовить к продаже. Следующими после Ирпенского будут Одесский и Львовский исправительные учреждения.

В начале февраля министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в вопросе приватизации тюрем в Украине есть подвижки.

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