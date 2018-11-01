Старый добрый рок: солист Deep Purple Гленн Хьюз выступит в Киеве

Старый добрый рок снова в Киеве. В Украину приехал участник легендарной Deep Purple Гленн Хьюз. Известный гитарист и солист, член зала славы рок-н-ролла сегодня вечером выступит с вечными хитами Deep Purple в столичном Октябрьском дворце. А накануне Гленн Хьюз рассказал Фактам о секретах популярности рок-музыки и о современном кредо самых популярных звезд 70-х.

Легендарные хиты знаменитых Deep Purple снова в Украине. Вокалист и басист группы Гленн Хьюз споет их в рамках масштабного мирового тура.

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После распада Deep Purple в конце семидесятых Хьюз ведет успешную сольную карьеру и даже вошел в зал славы рок-н-ролла. Однако вспоминает: хиты легендарной группы – это нечто особенное.

В свои 66, рок-звезда имеет хорошую форму и дает немалый жару на сцене. Хотя в молодые годы Хьюз имел проблемы с алкоголем и наркотиками, ныне музыкант исповедует новое кредо.

Поэтому Гленн Хьюз готов снова зажигать зал. Сегодня в Октябрьском дворце будет рок.

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Опубликовано Ноябрь, 01 в 12:37



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