Старий добрий рок: соліст Deep Purple Гленн Хьюз виступить у Києві

Старий добрий рок знову в Києві. До України приїхав учасник легендарного Deep Purple Гленн Хьюз. Відомий гітарист і соліст, член зали слави рок-н-ролу сьогодні ввечері виступить із вічними хітами Deep Purple у столичному Жовтневому палаці. А напередодні Гленн Хьюз розповів Фактам про секрети популярності рок-музики та про сучасне кредо найпопулярніших зірок 70-их.

Легендарні хіти славнозвісних Deep Purple знову в Україні. Вокаліст і басист гурту Гленн Хьюз заспіває їх у рамках масштабного світового туру.

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Після розпаду Deep Purple наприкінці 70-их Хьюз веде успішну сольну кар’єру та навіть увійшов до зали слави рок-н-ролу. Проте згадує: хіти легендарного гурту – це щось особливе.

У свої 66, рок-зірка має хорошу форму й дає неабиякого жару на сцені. Хоча в молоді роки Хьюз мав проблеми з алкоголем і наркотиками, нині музикант сповідує нове кредо.

Тож Гленн Хьюз готовий знову запалювати зали. Сьогодні в Жовтневому палаці буде рок.

До слова, сонце і невелике похолодання: прогноз погоди на вихідні (КАРТА).

Опубліковано Листопад, 01 в 12:37



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