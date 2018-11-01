В выходные, 3 и 4 ноября, в Украине ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.

Погода в выходные дни, 3 и 4 ноября, будет относительно теплой, однако в воскресенье возможно небольшое снижение температуры, прогнозируют в Укргидрометцентре.

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По прогнозам синоптиков, в субботу, 3 ноября, дожди возможны лишь на северо-западе, на остальной территории – без осадков.

Холоднее всего на востоке, где дневная температура не будет превышать +13, на севере и в центре – до +14.

В южных и западных областях местами до +17.

Теплее всего – до +21 – на Закарпатье.

В Киеве в субботу без осадков, ночью 4-6, а днем ​​12-14 градусов тепла.

В воскресенье, 4 ноября, на всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода и небольшое похолодание.

На севере и востоке дневная температура составит 11 градусов тепла, в центре +13.

В южных и восточных областях – до +15, на Закарпатье +19.

В столице в воскресенье сухо, ночью 3-5, днем ​​9-11 выше нуля.

Ранее синоптики уже рассказывали, какой будет зима в Украине.