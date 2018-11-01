В выходные, 3 и 4 ноября, в Украине ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.
Погода в выходные дни, 3 и 4 ноября, будет относительно теплой, однако в воскресенье возможно небольшое снижение температуры, прогнозируют в Укргидрометцентре.
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По прогнозам синоптиков, в субботу, 3 ноября, дожди возможны лишь на северо-западе, на остальной территории – без осадков.
Холоднее всего на востоке, где дневная температура не будет превышать +13, на севере и в центре – до +14.
В южных и западных областях местами до +17.
Теплее всего – до +21 – на Закарпатье.
В Киеве в субботу без осадков, ночью 4-6, а днем 12-14 градусов тепла.
В воскресенье, 4 ноября, на всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода и небольшое похолодание.
На севере и востоке дневная температура составит 11 градусов тепла, в центре +13.
В южных и восточных областях – до +15, на Закарпатье +19.
В столице в воскресенье сухо, ночью 3-5, днем 9-11 выше нуля.
Ранее синоптики уже рассказывали, какой будет зима в Украине.