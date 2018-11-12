Старий фасад і нові функції: як у Польщі дають нове життя будівлям

Промислові будівлі, які десятки років стоять непотрібними, можуть отримати нове життя з новими функціями. Добре це показує приклад Польщі, яка території колишніх фабрик та заводів перетворює у потужні торговельні, розважальні центри чи офісні будівлі , які здає в оренду сучасним фірмам. Часто кошти на це дає Євросоюз.

У Лодзі існувала ціла текстильна імперія, фабрики, робітничі будинки, школи, лікарня, свій ринок і навіть електростанція. Коли промисловість збанкрутувала, усе десятиліттями стояло занедбане .

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Але кілька років тому життя знову завирувало. Нині тут музеї, кінотеатри, торгівельний і навіть науковий центри.

Це процес ревіталізації, коли зберігають фасад будівлі, але змінюють її функції. І Польща найактивніше в Європі запроваджує цю моду.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що Гройсман незадоволений станом справ в архітектурно-будівельній інспекції.

Опубліковано Листопад, 12 в 17:26



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