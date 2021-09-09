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Юлія Соколова |

Суперечливий та несе загрози: що передбачає закон про олігархів та як його оцінюють

Одним із найважливіших законопроектів, який Верховна Рада України розглядатиме цієї сесії, є документ Про олігархів.

У першому читанні цей законопроект ухвалили на початку липня. Він передбачає, що олігархи – це ті, хто мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, беруть участь у політичному житті, впливають на ЗМІ, володіють монополіями та мають активи в розмірі понад 2 млрд 270 млн гривень.

Законопроект займає 13 аркушів, проте вже викликав багато дискусій і суперечок.

Його критикують не лише політичні опоненти, але й правники. Мовляв, якщо законопроект ґрунтовно не доопрацювати, він відкриє скриньку Пандори, і, замість позбутися впливу олігархів, може спричинити переслідування невгодних.

Днями зауваження до документа висловила і уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Омбудсмен у листі до спікера парламенту вказала на невідповідність законопроекту Конституції України. Тож його потрібно скерувати на висновок до Венеціанської комісії.

Схожі зауваження – і у юриста та депутата від “Батьківщини” Сергія Власенка. Він попереджає про можливе порушення базових прав людини.

– Притягнення людини до відповідальності без суду і слідства – це неправильно. Передача функцій суду органу державної влади – це неправильно. Коли РНБО виступає і слідчим, і суддею, і прокурором, і, вибачте, катом – це неправильно. Це порушує базові принципи функціонування будь-якої держави, – наголошує Власенко.

До другого читання народні депутати подали до законопроекту понад 1200 правок. Частина пропозицій надійшла і від спікера Верховної Ради. Дмитро Разумков пропонує розширити перелік осіб, які мають декларувати свої зустрічі з “олігархами”. Також голова Верховної Ради не погоджується, що остаточне слово – за Радою національної безпеки і оборони України.

В опозиційній фракції “Голос” ще в липні підготували альтернативні документи. На відміну від основного закону, на 13 аркушах, вони розробили одразу чотири кодекси на 310 аркушів.

У них детально прописали, що ж насправді необхідно зробити, аби запобігти надмірному впливу окремих людей на економіку та політику в Україні. Йдеться, зокрема, про антимонопольне та антитрастове законодавство.

Окреме застереження – що цей документ може вплинути і на свободу слова в нашій державі.

– У кращому випадку він нічого не дасть, а в гіршому випадку ми РНБО, а РНБО – це виключно інструмент президента, перетворюємо на такий ручник, який говорить, що той олігарх, а той не олігарх. Чи допоможе це українцям? Ні. Чи допоможе це цензурувати засоби масової інформації? Так. Безумовно, – зазначив голова фракції “Голос” Ярослав Железняк.

На Банковій же наголошують: за 30 років Незалежності ніхто нічого не зробив, аби позбавити багатіїв можливості впливати на державну владу. А тому закликають депутатів зробити перший крок.

Утім самі автори законопроекту розуміють, що він потребує серйозного доопрацювання.

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