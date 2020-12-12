Танк Булат, БТР-4Е, Оплот і бронемашина Дозор-Б: плани Укроборонпрому на 2021 рік

Укроборонпром виконав державне замовлення 2020 на 99%. Таку думку висловив директор державного концерну Юрій Гусєв. Однак визнав, що значно скоротилась кількість випущеної нової і модернізованої техніки.

На Харківщині, де є три потужних оборонних підприємства, голова Укроборонпрому відзвітував за роботу оборонних підприємств у 2020 та розповів про плани на наступний рік.

Для української армії на заводі імені Малишева цього року відремонтували і модернізували кілька Булатів. Натомість не зробили жодного Оплоту для Збройних сил України.

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Ці танки – гордість оборонної промисловості України. Їх прийняли на озброєння 2009, але військо так і не отримало. Бо надто дорогі для бюджету. До того ж, у бойовій машині є російські деталі. Як їх замінити на вітчизняні – досі не придумали.

Бронетанковий завод досі не отримав ні копійки за анонсованим ще у вересні контрактом на 136 млн грн на модернізацію танка Т-64 БМ2. А харківське конструкторське бюро імені Морозова цього року нарешті завершило скандальний контракт на 45 БТРів для Збройних сил – замовлення 2016 року блокувала військова прийомка Міноборони, її не влаштовувала якість імпортної сталі.

Про плани на наступний рік і обсяг державного замовлення для оборонних підприємства голова концерну пообіцяв публічно розказати найближчим часом.

Новий глава Укроборонпрому

3 грудня Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва гендиректором Укроборонпрому.

Під час своєї першої прес-конференції Юрій Гусєв повідомив, що ДК Укроборонпром припинить своє існування у 2021 році.

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