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Тільки зібрав перший врожай. На Прикарпатті АТОвця виганяють з землі

На Прикарпатті в учасника Майдану та війни на Сході відбирають землю. І не просто, а з рясним врожаєм. Наче рейдери.

Чотири роки тому, чоловік орендував два гектари поля, огородив, викопав водойму, облаштував зрошувальну систему, купив та посадив саджанці. Вклав усі свої гроші і вже цього року має перші ягоди. Та нині його з землі виганяють і без будь-яких компенсацій.

Руслана з ділянки виганяють, ніби він самовільно захопив. Хоча чоловік тричі звертався до сільської ради, аби йому виділили цю землю. Питання на розгляд депутатів сільради навіть не ставили.

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Це не єдина махінація з землею. Селяни роками пишуть заяви на отримання земельної ділянки. Безрезультатно. Тим часом за три останні роки депутатам, суддям, податківцям передали 80 гектарів.

Нагадаємо, в Україні нині тисячі населених пунктів, які не мають потужних господарств чи виробництв – саме вони нині активно доєднуються до міст – такі зміни до закону про ОТГ ухвалили ще в травні і це вигідно всім.

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