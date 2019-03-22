Три місяці без зарплат та посівна під загрозою: у Запорізькій області страйкують аграрії

У Запорізький області страйкують аграрії. У когось на носі посівна, а хтось вже третій місяць без зарплати.

Дослідне господарство Відродження, яке займається рослинництвом і тваринництвом, з нещодавно кращого в районі перетворилося фактично на боргову яму в півтора мільйона гривень. Півроку тому, з приходом нового директора, усі роботи зупинили. Трудовий колектив кілька разів звертався до владних інституцій, але все без відповіді. Тож, люди вдалися до радикальних дій.

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За словами працівників проблеми почалися торік у грудні. Національна академія аграрних наук, до якої належить це державне підприємство, призначила нового керівника. Люди впевнені, така ситуація створюється штучно. Завдання: довести підприємство до банкрутства і продати. Адже за попереднього керівника підприємство процвітало і таких ситуацій не було.

Нового директора за три місяці на підприємстві бачили не більше десятка разів. Працівники підприємства тим часом поїхали пікетувати Академію аграрних наук. Ми теж написали запит в академію і лише через 5 днів нам відповіли, що підприємство згідно зі статутом самостійно вирішує питання своєї господарської діяльності. А ще, що нині академія підготувала рішення щодо звільнення із займаної посади керівника. Щоправда, чи зменшаться від цього рішення борги працівників у сільських магазинах і чи встигне підприємство підготуватися до посівної – поки сказати важко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що промисловці та аграрії просять Гройсмана зупинити підвищення тарифів на вантажоперевезення.

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