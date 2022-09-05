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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Три спеціальності: Маляр пояснила, хто з жінок має стати на військовий облік

Юлія Соколова редакторка стрічки Оксана Гутцайт

В Україні не планують з 1 жовтня 2022 року ставити на військовий облік усіх жінок, професії яких знаходяться в переліку військово-облікових спеціальностей. Збройні сили наразі потребують спеціалістів лише деяких професій.

Про це розповіла в ефірі загальнонаціонального телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, заяви, що нібито з 1 жовтня всі жінки, професії яких знаходяться в переліку, обов’язково повинні стати на облік, не відповідають дійсності. Маляр нагадала, що ця норма була відтермінована на рік, до 1 жовтня 2022 року.

– Вже є напрацювання, і ми робимо все можливе для того, щоб з 1 жовтня ніякої обов’язкової постановки на облік не було, – зазначила заступниця міністра.

Маляр уточнила, що є низка спеціальностей, за якими для жінок військовий облік був обов’язковим і раніше (наприклад, медики). Крім того, зараз ЗСУ потребують таких спеціальностей, як кухарі та фахівці в сфері радіоелектроніки.

Для жінок інших спеціальностей військовий облік хочуть зробити добровільним.

– Ми повинні розуміти, що є такі спеціальності, приміром медики, які завжди ставали на військовий облік. Тобто є певний ряд спеціальностей, які були обов’язкові, і зараз у Генштабу є потреба в таких спеціальностях. Це невеликий перелік. Генштаб публічно називав три спеціальності: медики, кухарі та радіоелектроніка. Що стосується інших, ми говоримо про необхідність добровільної постановки на облік. Що це означає? Що жінки, які хочуть, вмотивовані, повинні мати право ставати на облік, – пояснила Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що боятися не потрібно, а заяви про заборону на виїзд для жінок, які стануть на облік, це “просто паніка”.

Нещодавно Ганна Маляр повідомила, що Міністерство оборони України підготувало законопроєкт для врегулювання питання постановки жінок на військовий облік.

Водночас юрист Міністерства оборони України Володимир Смілка стверджує, що з 1 жовтня військовозобов’язані українки не зможуть виїхати за кордон під час воєнного стану. На них розповсюджуються такі ж обмеження, як і на чоловіків.

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