З кінця січня поточного року українські військовослужбовці звільнили 400 квадратних кілометрів території на Півдні.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський за підсумками робочої поїздки до Південної операційної зони.

Сили оборони звільнили вісім населених пунктів

За його словами, обстановка на цій ділянці залишається складною. Противник не припиняє тиск, активно застосовує малі штурмові групи для інфільтрації, використовує артилерію, безпілотні засоби, бронетехніку.

– Але наші воїни не лише тримають оборону а й успішно діють в наступальній операції. З кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами, – заявив Сирський у понеділок, 23 лютого.

Головнокомандувач повідомив, що працює на напрямках виконання бойових завдань у Південній операційній зоні.

Під час поїздки він відвідав частини, які ведуть наступ, а також підрозділи, що утримують оборону на одній із ключових ділянок фронту.

Сирський провів нараду з командирами. Було визначено першочергові кроки для посилення оборони та належного забезпечення підрозділів.

Обговорили питання логістики, евакуації поранених, безперебійного підвозу боєприпасів і технічного супроводу підрозділів.

– Наш план незмінний: ефективне виконання поставлених завдань із максимальним збереженням життя й здоров’я наших захисників і захисниць, посилення обороноздатності та нарощування спроможностей на кожній ділянці фронту. Працюємо системно і злагоджено, щоб звільнити українську землю, – додав Сирський.

Нагадаємо, 20 лютого президент Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP повідомив, що українські захисники на південній ділянці фронту звільнили від російських окупантів територію площею 300 квадратних кілометрів, не уточнивши, за який період це відбулося.

