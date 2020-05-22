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Автор эстрадной песни Юрий Рыбчинский празднует 75-летие

Одному из основателей современной эстрадной песни Юрию Рыбчинскому — 75 лет. На его словах выросло не одно поколение. Хиты Рыбчинского в разные времена исполняли Нина Матвиенко, Назарий Яремчук, София Ротару, Тамара Гвердцителли, Наталья Могилевская и другие.

Самые известные артисты Советского Союза больше всего мечтали петь его песни, зная, что едва ли не каждое творение написано Рыбчинским сразу становится хитом. 15 раз Юрий Рыбчинский становился лауреатом популярного всесоюзного конкурса Песня года. Однажды он подсчитал, что в год ему удавалось писать по 100 песен. А всего их уже более 3 тыс. Подробнее в сюжете Кристины Величанской.

Напомним, 15 мая праздновал свое 45-летие лидер культовой группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук.

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