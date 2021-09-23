В 2,5 раза с начала года: цена на газ в Европе бьет рекорды

С начала этого года стоимость газа в Европе выросла в два с половиной раза. И, как прогнозируют эксперты, это не предел.

По состоянию на середину сентября цена на газ в Европе достигла исторических максимумов, превысив $842 за тысячу кубометров.

Европейские запасы голубого топлива в настоящее время на 20% меньше необходимой нормы для холодного периода.

В украинском Нафтогазе отмечают, что российский газовый монополист Газпром продолжает ограничивать поставки ресурса через Украину и демонстрирует, что готов увеличивать поставки только после запуска своего газопровода Северный поток-2. Этот трубопровод пролегает из РФ в Европу в обход украинской территории.

В то же время глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко предположил, что РФ может вообще прекратить поставки газа в Европу через Украину после запуска газопровода. Но при этом продолжит платить за использование украинской газотранспортной системы (ГТС).

Между тем евродепутаты уже призвали расследовать роль российского газового монополиста в резком росте цен на голубое топливо. В общем с такой инициативой выступила группа из 40 депутатов Европарламента, из которых 14 от Польши.

Они обвинили Газпром в рыночных манипуляциях и шантаже с целью ускорения сертификации и ввода в эксплуатацию Северного потока-2.

В Палате представителей Конгресса США, в свою очередь, приняли поправки в оборонный бюджет. Они предусматривают введение санкций против лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству Северного потока-2.

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